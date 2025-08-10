思いがけない事実を知り、思わず息をのんだ経験はないだろうか。投稿を寄せた40代の女性は、「隣町の商店街にある古いお店」での不思議な出来事を振り返る。ある朝、その店の前を通りかかったとき、ごくありふれた光景を目にしたという。（文：長田コウ）「年配のご主人が普通に店番してらした。うつむいて、帳簿でもつけてんのかなって感じ。そのまま『どうぞ〜（いらっしゃい）』って言ってた」店で告げられた、信じられない事実