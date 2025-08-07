「ドジャース３−４カージナルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。打者では１点を追う三回に一度は逆転となる３９号２ランを放つなど３打数１安打２打点。投げては４回２安打１失点、無四球８奪三振と好投した。今季８度目の投打同時出場。大谷は投手として最速１６２・７キロの直球主体の投球。三回に不運な内野安打から足を絡める攻撃で１点を失ったが、その裏の１死二