毎日使うバッグこそ、見た目の可愛さも使い心地もどちらも譲れない。そんなおしゃれ女子にぴったりの新作バッグが、人気ブランド「＆ chouette（アンドシュエット）」から登場しました♡上品さと機能性を兼ね備えた新作は、どれも9,900円（税込）でゲットできるのも嬉しいポイント。カラーやデザインで“私らしさ”を楽しめるラインナップは要チェックです！ 毎日使いたくなる♡キャンバス風トート キャン