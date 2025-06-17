長期的な離脱が避けられない情勢となった佐々木。その状況に批判の声も強まっている。(C)Getty Images感心すら抱かせるドジャースの姿勢佐々木朗希ドジャース）は、暗中模索の日々が続く。現地時間6月15日には、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が「彼は先発投手だから調整には時間もかかるし、やるべき準備も多い。そう考えると、それ（彼が今季いないという前提で進める）は理にかなったやり方だ」と明言。先月9日のダイヤ