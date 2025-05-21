シンプルフォン「Light Phone III」が技適を通過！総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにThe Light Phoneが「TLP301」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を2025年4月25日（金）付けでKiwa Nederlandによって取得しています。認証番号は「201-250244」。TLP30はThe Light Phoneの5Gに対応した最新シンプルフォン「Light Phone III」の型番であることが判明しており、すで