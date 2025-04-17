メッツのフランシスコ・リンドア内野手（31）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でプエルトリコ代表の主将に就任することが決まった。16日（日本時間17日）、自身のインスタグラムで発表した。リンドアはメッツの正遊撃手で、昨季は152試合で打率・273、33本塁打、91打点、29盗塁の好成績を残し、大谷翔平（ドジャース）とMVP争いを繰り広げた。2017年の第4回、2023年の第5回大会も出場し