大阪・関西万博（大阪・夢洲）会場内で5日、『マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025』が開催。万博開幕（4月13日）に先立ち、多彩なステージで盛り上がった。【写真】すごい光景…ランウェイに「大蛇」 ビジョンには通天閣大阪初のTGCとなり、万博会場内のEXPOメッセ「WASSE」にステージが設けられた。万博のテストラン（リハーサル）も実施されてにぎわうなか、石破茂首相とミャクミャクも駆けつけた。万博ならでは、海外パ