俳優の永田崇人（31）が車の接触事故に巻き込まれ負傷したと14日に所属事務所キューブが発表した。命に別状はないという。永田が15、16日に出演を予定していたイベントは中止が発表された。同事務所は「このたび、永田崇人が車の接触事故に巻き込まれ、負傷いたしました」と報告。「幸い命に別状はございませんが、怪我の程度に鑑み、現時点でライブの開催が難しいと判断いたしましたため2月15日（土）2月16日（日）にCBGKシブ