Image: mundissima / Shutterstock 想像を超えるヤバみ…。生成AI企業DeepSeek（ディープシーク）の同名人気アプリ「DeepSeek」の安全性（というか危険性？）について、サイバーセキュリティー企業が警告を発しています。同アプリには、ユーザーデータを危険にさらす可能性のあるセキュリティー上の脆弱（ぜいじゃく）性が複数あるとして、企業や組織に対して使用を控えるよう呼びかけている