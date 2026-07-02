かっぱ寿司は、2026年7月2日から8月7日までの平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を販売しています（一部改装中の店舗を除く）。人気メニューが週替わりで90円。おにぎり2種に汁物、うどんやスイーツといった充実のラインアップで、ランチはもちろん、仕事帰りや家族での食事など、さまざまなシーンで気軽に楽しむことができます。期間中の週替わりスケジュールは下記のとおり。【7月2日から8日までの平日】・香ばし炙