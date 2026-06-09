Microsoftが、ChatGPT、Claude、DeepSeek、Microsoft CopilotなどのAIブランドをかたるフィッシング攻撃や、不正広告を使った誘導であるマルバタイジングが増えていると警告しています。AI brands as bait: How threat actors are using the AI hype in social engineering | Microsoft Security Bloghttps://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/06/08/ai-brands-as-bait-how-threat-actors-are-using-the-ai-hype-in-soc