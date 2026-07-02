南米ベネズエラでマグニチュード7を超える地震が立て続けに発生してからきょうで1週間です。死者は2200人を超え、およそ5万人が行方不明のままです。【映像】大きな被害残るベネズエラの現在の様子ベネズエラの国会議長は1日、死者の数が2295人にのぼったと明らかにしました。負傷者は1万1千人を超えていて、連絡が取れない人は子どもも含めて、およそ5万人です。支援が届かない地域では飲み水や食料もない状況で、ベネズ