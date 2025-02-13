亀梨と中丸東スポWEB

亀梨和也がKAT-TUN脱退、中丸雄一は復帰も起用されず取り残される？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • KAT-TUNの解散と亀梨和也の退所が発表された件について、東スポが報じた
  • 事務所に残る上田竜也中丸雄一のうち、「問題は中丸だ」と筆者は指摘
  • 活動再開を表明したが、多くの業界関係者は起用に及び腰だと制作会社関係者
記事を読む

おすすめ記事

  • いよいよJ1開幕 2025年2月15日（土）は杜の街グレースにファジアーノ岡山応援のラッピング車両が集合　さらにホームゲームで勝ったら祝杯ドリンク1杯無料キャンペーンスタート
    いよいよJ1開幕 2025年2月15日（土）は杜の街グレースにファジアーノ岡山応援のラッピング車両が集合　さらにホームゲームで勝ったら祝杯ドリンク1杯無料キャンペーンスタート 2025年2月11日 13時20分
  • ミルクボーイ内海崇、体調不良で生放送を急きょ欠席　相方・駒場孝「昨日は一緒に仕事していて…」
    ミルクボーイ内海崇、体調不良で生放送を急きょ欠席　相方・駒場孝「昨日は一緒に仕事していて…」 2025年2月11日 18時29分
  • 中日・木下拓哉捕手は見た。梅津晃大投手の意外な一面とは？
    中日・木下拓哉捕手は見た。梅津晃大投手の意外な一面とは？ 2025年2月6日 5時58分
  • 後半途中から出場した武藤嘉紀【写真：徳原隆元】
    “MVP”が危機感「不完全燃焼」　完敗、過密日程…J1王者の希望は「もっといい選手になれる」 2025年2月9日 10時35分
  • 中日OB・吉見一起が解説。投手がノックを受ける意味とは？
    中日OB・吉見一起が解説。投手がノックを受ける意味とは？ 2025年2月9日 5時58分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 坂下千里子の絡みに視聴者不快感
    2. 2. 小倉優子 出産の瞬間に離婚決意
    3. 3. 堀江氏 絶対に行くなという場所
    4. 4. 中1が首を骨折 2.4億円で示談へ
    5. 5. 「KAT-TUN」3月をもって解散
    6. 6. 中居氏の運命変えたフジ社員退社
    7. 7. 陥没で炎上 下着モデル降板危機
    8. 8. 「話盛ってる」田中みな実に指摘
    9. 9. 日産が「破談」急いだ本当の理由
    10. 10. 広瀬すず&伊藤沙莉 CM配役に指摘
    1. 11. KAT-TUN解散 ファンへ愛ある報告
    2. 12. 入院患者が殺害されるも通報せず
    3. 13. 結成25年KAT−TUN電撃解散　デビュー20周年前に終止符「最後まで誇り」１年以上かけ決断
    4. 14. USB詐欺で1800億円集めたか 逮捕
    5. 15. ガーシー氏 ボロ儲けで完全復活?
    6. 16. ワークマン女子撤退? 変化のワケ
    7. 17. デヴィ夫人 イッテQ降板も覚悟か
    8. 18. KAT-TUN 中丸だけ取り残される?
    9. 19. 住宅街で8年続く暴言 住民憤り
    10. 20. 中居氏騒動 別の男性タレに憶測
    1. 1. 中1が首を骨折 2.4億円で示談へ
    2. 2. 日産が「破談」急いだ本当の理由
    3. 3. 入院患者が殺害されるも通報せず
    4. 4. USB詐欺で1800億円集めたか 逮捕
    5. 5. 女性消防士が性被害? 同僚送検へ
    6. 6. 住宅街で8年続く暴言 住民憤り
    7. 7. 使用済みカイロ 意外な再利用法
    8. 8. 日本人女性死亡 警官6人を処分
    9. 9. 「強烈寒波」17日から再び襲来か
    10. 10. 旧ジャニ被害者4人「申告放置」
    1. 11. 折田楓氏 取り調べに「落ちた」?
    2. 12. 引っ越し巡り国交省が異例の喚起
    3. 13. NHK局内での性被害 時期に疑義
    4. 14. 職員死亡 茨城副知事ら厳重注意
    5. 15. 成田空港で覚醒剤190キロ押収
    6. 16. 鬼ごっこ中の子から窃盗? 男逮捕
    7. 17. 隣人が…ドイツ監視社会の恐怖
    8. 18. 「やせ形の子」割合が過去最高
    9. 19. 地下格闘技団体 騒動でイベ中止
    10. 20. 祖父が母襲ったか DNA鑑定の結果
    1. 1. 指導に納得いかず中学生が請願
    2. 2. 夫の部屋から謎の像 値段に衝撃
    3. 3. デヴィ夫人、政治団体「12（ワンニャン）平和党」の設立発表　今夏の参院選で「議席獲得を目指す」
    4. 4. 年収150万円 老親が倒れ人生好転
    5. 5. 千葉県知事 立花氏の応援は迷惑
    6. 6. 一夫多妻の生活に激怒 娘を返せ
    7. 7. デヴィ夫人 参院選に立候補へ
    8. 8. 藤井竜王の詰み筋「恐ろしい」
    9. 9. 資産6000万 退職して贅沢も病に
    10. 10. クチャラー 命を危険に晒す恐れ
    1. 11. 現金9円の「節約術」に大反響
    2. 12. お金が生徒の進路選択に影響も…「高校無償化」実現は？　与党と維新が協議
    3. 13. たけし&太田 希望の党にボケ連発
    4. 14. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
    5. 15. さかなクン 皇室から特別待遇か
    6. 16. 年収の壁、来週半ばの合意目指すと公明幹部
    7. 17. 1日で元がとれるサブスクが話題
    8. 18. 1歳死亡 警察が放った驚きの一言
    9. 19. 車の「検査標章」貼付位置変更に
    10. 20. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
    1. 1. ケネディ事件で新たな記録発見
    2. 2. H・フォード HWから完全引退表明
    3. 3. 米大統領 死を止めたい考え一致
    4. 4. 中国でUFO大量出現を集団目撃か
    5. 5. 珍事 米航空便が名前原因で遅延
    6. 6. 裸で台の上に…被害女性が告発
    7. 7. 男性殺害 露が盛った毒薬の正体
    8. 8. 北 女子高生しりとりで衝撃刑罰
    9. 9. 中国組織 女性の卵子強制採取か
    10. 10. 英男性が「1200億円の落とし物」
    1. 11. マスク氏「新政府」で大暴れか
    2. 12. 「AIオークション」批判の声
    3. 13. カニエ 鉤十字Tシャツ販売で物議
    4. 14. 配慮なし?メーガン妃SNSに猛批判
    5. 15. ITZYユナ 異次元体型に称賛の声
    6. 16. 日本で急逝 母が悲痛な心情吐露
    7. 17. 「妻4人持つ日本人」韓国で賛否
    8. 18. BTS衣装のデザイナー 31歳で死去
    9. 19. 米USAIDの監察長官が即日解雇
    10. 20. 米大統領 ウ停戦交渉直ちに開始
    1. 1. 堀江氏 絶対に行くなという場所
    2. 2. ワークマン女子撤退? 変化のワケ
    3. 3. 1億で早期退職→1年で出戻り懇願
    4. 4. 迷走ワークマン 業界で地位低下?
    5. 5. 一番好きなスマホメーカー1位は
    6. 6. 元大手社員 定年後ハロワで屈辱
    7. 7. 京大生がミスコンを心底嫌う理由
    8. 8. 日産にホンダ社内不満「すぐ…」
    9. 9. 年金選択ミスで年20万4000円損
    10. 10. スキマバイト 違反になる事例も?
    1. 11. 便意の喪失が大病を招くかも?
    2. 12. マルちゃん焼そば 常時販売決定
    3. 13. バンダイ シニアの年収58%引上げ
    4. 14. 日産&ホンダ問題「老害」が原因?
    5. 15. 職質ノルマの実態 元警官が暴露
    6. 16. 28浪の男性 妻との不思議な関係
    7. 17. いちご狩り 赤字にならぬワケ
    8. 18. 日本初「ペプシ」原液タイプ発売
    9. 19. 警官も何これ? 原チャリに反響
    10. 20. 総合スーパー 時代遅れで危機に?
    1. 1. iPhoneアルバム非表示にする方法
    2. 2. キャバクラのお酒 暗黙ルール5選
    3. 3. 電動化する インラインスケート
    4. 4. RTX 5090使用中 コネクタ溶ける
    5. 5. Amazonでコロンビアが最大45%OFF
    6. 6. Discordに「無視」機能を追加
    7. 7. ネット銀行ランキング 調査結果
    8. 8. 職場恋愛が超多い? 意外な業界
    9. 9. 全地形対応 究極のオフロード車
    10. 10. 3月開始のマイナ免許 メリットは
    1. 11. 壁際にスッキリ設置！「置くだけ簡単」モニタースタンド
    2. 12. FacebookやInstagramに導入予定の「コミュニティノート」は金銭を支払う広告ポストには適用されない
    3. 13. 手軽&便利 タブレット型歯磨き粉
    4. 14. ファーウェイ新製品群、実機を見た！ 2万切りの耳掛けオープン型イヤホン「FreeArc」は軽く柔らか
    5. 15. ドローンで物流維持＆CO2削減、KDDIなど5者が埼玉県秩父市で実証
    6. 16. Netflix映画「新幹線大爆破」はJR東も特別協力！樋口監督「“大爆破”やりきった。タイトルに偽りなし」
    7. 17. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apollo Lake”搭載モデルが出た！
    8. 18. Switch2のJoy-Con やはりマウス?
    9. 19. 見慣れた部屋が、なんだか怖い　映画『SKINAMARINK／スキナマリンク』想像を掻き立てる８種のポスター［ホラー通信］
    10. 20. 愛されキャラが殺人鬼と化すホラー映画『マッド・マウス 〜ミッキーとミニー〜』予告編＆血まみれ場面写真［ホラー通信］
    1. 1. BDラッパー喧嘩自慢を一発失神KO
    2. 2. 「知らなかった」女優の親に衝撃
    3. 3. 宮迫博之 身体の仕上がりに賛否
    4. 4. ファン前でDeNA選手が不適切発言
    5. 5. 最強から転落…トラウトの現在地
    6. 6. 前田 歴代最多ゴール記録を樹立
    7. 7. 交際のサインか 大谷の異変注目
    8. 8. 久保 バルサ復帰の可能性が浮上
    9. 9. 韓の反則に「汚い」中選手が絶叫
    10. 10. ド軍指揮官 大谷に盗塁等禁止へ
    1. 11. なぜ八村を先発から外さないのか
    2. 12. コールド? 中日大敗に疑問の声
    3. 13. 八村塁の騒動 監督が初めて言及
    4. 14. 田中将大ついに「ぼっち飯」卒業
    5. 15. 大谷翔平 佐々木朗希へ愛の助言
    6. 16. 原監督 若林引退を説得しない訳
    7. 17. マー君復活あるか 巨人OBが言及
    8. 18. 戦力外→育成 便利屋投手の誇り
    9. 19. 朗希に背番号11 ロハスへ贈り物
    10. 20. 無理やり…片岡氏がセ順位を予想
    1. 1. 坂下千里子の絡みに視聴者不快感
    2. 2. 小倉優子 出産の瞬間に離婚決意
    3. 3. 「KAT-TUN」3月をもって解散
    4. 4. 中居氏の運命変えたフジ社員退社
    5. 5. 陥没で炎上 下着モデル降板危機
    6. 6. KAT-TUN解散 ファンへ愛ある報告
    7. 7. 「話盛ってる」田中みな実に指摘
    8. 8. 広瀬すず&伊藤沙莉 CM配役に指摘
    9. 9. 結成25年KAT−TUN電撃解散　デビュー20周年前に終止符「最後まで誇り」１年以上かけ決断
    10. 10. ガーシー氏 ボロ儲けで完全復活?
    1. 11. 中居氏騒動 別の男性タレに憶測
    2. 12. KAT-TUN解散へ メンバーコメント
    3. 13. デヴィ夫人 イッテQ降板も覚悟か
    4. 14. KAT-TUN 中丸だけ取り残される?
    5. 15. 真美子夫人 事件発覚直後に涙か
    6. 16. 亀梨和也が退所へ 今後どうする?
    7. 17. NISAブーム異常? 経済学者が警鐘
    8. 18. 新「ブラタモリ」放送枠が決定
    9. 19. 見た目の年齢差別 近藤サト悩み
    10. 20. 日枝氏辞めさせる ほぼ不可能?
    1. 1. アンジー 新手法で元夫に仕返し?
    2. 2. 義両親が孫に誕プレ 中身に絶句
    3. 3. 夫がまた風俗? 妻の悩みに声続々
    4. 4. 知らないと損 絶対お得クレカ3選
    5. 5. 同棲無理 30代彼氏が確信した訳
    6. 6. 転勤先で謎の風習 卒業式で大恥
    7. 7. 妊娠中に離婚考えた夫のひと言
    8. 8. 夫が浮気 義両親は青ざめ土下座
    9. 9. 16歳娘が妊娠 母親の思いに感動
    10. 10. 「ちいかわ」が初のスマホアプリ
    1. 11. 人間とは思えない言動…夫と離婚
    2. 12. 妊娠中飲み歩く夫 救世主の言葉
    3. 13. 上品…GUの「ドレス」が大当たり
    4. 14. 食べ痩せ専門家が勧める冷凍野菜
    5. 15. ぽっこりお腹がへこむ 簡単習慣
    6. 16. コスパ最強ブラウス GUに大絶賛
    7. 17. 今年で還暦 驚いた女性芸能人1位
    8. 18. 子が夜中にゲーム お相手に仰天
    9. 19. 他店だと3000円…DAISOお得品
    10. 20. 彼と冷却期間 ドン引きした行動
    x