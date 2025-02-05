埼玉県八潮市の道路陥没事故で、がれきを撤去するための2本目のスロープについて、完成のめどがたたなくなっていることがわかりました。【写真を見る】「大規模崩落の危険性がある」埼玉・八潮市の道路陥没事故 救助活動再開のめどたたず穴の中の「農業用水路」が新たな救助活動の障壁にも24時間態勢で作業が行われていますが、転落したトラックの男性運転手（74）の安否はわかっていません。2本目のスロープについて、きょ