企業のオフィス内に設置された冷蔵庫で弁当や総菜を提供する「置き社食」の導入が広がっている。テレワークが定着する中、出社の動機付けや人材定着につながる新たな福利厚生として注目されている。（田辺研吾）栄養に配慮「タニタ食堂」を展開する健康機器大手のタニタは４日、置き社食サービス「タニタカフェａｔＯＦＦＩＣＥ」を始めたと発表した。導入企業は、初期費用６万円と月額利用料（４万５０００円〜）を払い、