¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëµ¾À·¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¤ò½ä¤ë¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¡£¤½¤ÎÄ´ºº¤òÃ´¤¦¸©µÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬¡¢º£·î18Æü¤Ë¼«»¦¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÈà¤¬À¸Á°¡¢ÃÎ¿Í¤ËÏ³¤é¤·¤¿ºÇ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡È¤ªÅÚ»º¡É¤ò¡Ö²¶¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÆ²¡¹¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¹âµé¥¬¥Ë¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëºØÆ£ÃÎ»ö¡ÖºòÇ¯11·î¤ÎÃÎ»öÁªÁ°¡¢Î©²Ö¤¬¡È¤ª¤¤¡¢ÃÝ