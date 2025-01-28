¥È¥¤¥ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö±ø¤¤¡×¡Ö½­¤¤¡×¡Ö°Å¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿3K¤¬Å´ÈÄ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢40ÂåÃËÀ­¡ÊÁÇºà¡¦²½³Ø¡¦¿©ÉÊ¡¦°åÌôÉÊµ»½Ñ¿¦¡¿Ç¯¼ý450Ëü±ß¡Ë¡Ö¾®¤µ¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤ÇÀ¶ÁÝ¤Ï½¾¶È°÷¼«¤é¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ÒÄ¹¤âÀ¶ÁÝ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ë¹½¥­¥ì¥¤¤Ç¤½¤ÎÅÀ¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤½¤Î¤â¤Î¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö30Ê¬°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢Î©¤Æ¤³¤â¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢º¤¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£30Ê¬°Ê¾å¤Ï¤µ¤¹