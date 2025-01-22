Image: Instagram 親御さんは早速ご活用をば。長時間のInstagram利用を制限する方法はいくつかありますが、昨年9月から欧米では「ティーンアカウント」なる機能がスタートしました。これは13〜17歳のユーザーが対象。1月21日より、日本でも導入が始まりました。プロフィールや利用時間に制限がティーンアカウントには、以下のような設定が適用されます。・デフォルトでアカウントが非公開と