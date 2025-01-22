1月9日から配信がスタートしたNetflixシリーズ『阿修羅のごとく』がとにかく最高です。1979年と1980年にNHKで放送された向田邦子脚本のホームドラマを、世界的に注目を集める是枝裕和監督がリメイク。全7話を一気見したアラフォー筆者が、面白いと感じた3つのポイントをご紹介します。◆NHK版をリスペクトして創られたリメイク版まず作品の概要を。『阿修羅のごとく』はまさに昭和のホームドラマで、映画化や舞台化もされてきた作