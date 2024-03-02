ÉÍÅÄ²í¸ùÅì¥¹¥ÝWEB

ÉÍÅÄ²í¸ù¡¢ºÇ¶á¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¡×ÂçÊªÇÐÍ¥¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÇò

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ç¡¢Ô¢Â¼È»¤Î³êÀå¤òÂç¤¤¤Ë¥¤¥¸¤Ã¤¿
  • ¡ÖºÇ¶áÔ¢Â¼¤µ¤ó²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤è¤Í¡×¤ÈÅâÆÍ¤Ë¥Ç¥£¥¹¤Ã¤¿
  • ¡Ö²¶¤ä¤«¤é¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ó¤Þ¸ý³«¤±¤Ø¤ó¤«¤é¡×¤È²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¥é¥ó¥­¥ó¥°

  • Áí¹ç
  • ¹ñÆâ
  • À¯¼£
  • ³¤³°
  • ·ÐºÑ
  • IT
  • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
  • ·ÝÇ½
  • ½÷»Ò
  1. 1. É×Ë´¤¯¤·¤¿Ê¿Ìî¥ì¥ß¤òµß¤Ã¤¿½÷Í¥
  2. 2. ÂçÃ«·ëº§ Áê¼ê2¸Ä²¼¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ
  3. 3. µï´Ö·ì¤À¤é¤± ±óÆ£¾ÏÂ¤¤Î»ÒÈÂÁ÷
  4. 4. 38ºÐ¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ö´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
  5. 5. ¡Ö¥Í¥³¥Ï¥é¡×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
  6. 6. ¾ðÊó7days¤Ç¡Ö¥×¥Á¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×
  7. 7. ¡Ö¥ì¥¹¡×¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë°Õ³°¤Ê¸¶°ø
  8. 8. ßÀ²È¼Õºá¤â»³Æâ¤Ï¡ÄÌÀ°Å¤ï¤±¤¿¤«
  9. 9. ½É¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡Ä¥È¥³¥¸¥é¥ß¤ËÃí°Õ
  10. 10. Éô²¼¼º¤Ã¤¿50Âå½±¤¦ÃËÀ­¤Î¹¹Ç¯´ü
  1. 11. ¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò ´é¤ÎÈéÉæ¤Ë°Û¾ï
  2. 12. ÆüËÜ¤ÇÌ¼¤¬»àµî Éã¤Ï»²Îó¤Ç¤­¤º
  3. 13. ¹âÎð½÷À­¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´
  4. 14. GU¤Î¥»¡¼¥¿¡¼990±ß¤ËÃÍ²¼¤² ·ã¿Ì
  5. 15. ¡ÖË®³Ú¤ÏÍÎ³Ú¤è¤ê²¼¡×±ÊÌî¤¬»ýÏÀ
  6. 16. ¥Ù¥Ã¥­¡¼¡Öº»Í§Íý¤È¤Ï¸¤±î¤ÎÃç¡×
  7. 17. »Ò¤¬Çã¤¨¤Ì¡Ä¥Þ¥Ã¥¯¤¬Å¾Çä¤Ë»×¤¤
  8. 18. ¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó °ã¤Ã¤¿¡ÖÂçÃ«¥í¥¹¡×
  9. 19. ¿Íµ¤¤Î¿¦¿Í ¼÷»ÊÅê¤²¤é¤ì¤¿²áµî
  10. 20. ÉÍÌ¾¸Ð17ºÐ»¦¿Í ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊì¹ðÇò
  1. 1. ¡Ö¥ì¥¹¡×¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë°Õ³°¤Ê¸¶°ø
  2. 2. ½É¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡Ä¥È¥³¥¸¥é¥ß¤ËÃí°Õ
  3. 3. ¹âÎð½÷À­¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´
  4. 4. ¿Íµ¤¤Î¿¦¿Í ¼÷»ÊÅê¤²¤é¤ì¤¿²áµî
  5. 5. ÉÍÌ¾¸Ð17ºÐ»¦¿Í ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊì¹ðÇò
  6. 6. ´ê½ñ½Ð¤·Ëº¤ì Ê¡²¬ÆÈ¼«¤Î»ö¾ð¤â
  7. 7. ¤Ò¤í¤æ¤­»á¤ÎºÊ¤¬°é¤Ã¤¿À¨Àä²ÈÄí
  8. 8. ¼Ö¾¸²¥¤êÁ°»õÀÞ¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
  9. 9. Ä¹ºê»Ô¤Ë¥¬¥ó¥¸¡¼Áü »ÔÌ±¤Ïº¤ÏÇ
  10. 10. ±©ÅÄ»ö¸Î2¤«·î ³¤ÊÝ5¿Í¤Î¸øÁò
  1. 11. ¶§Ë½¤Ê°­Ëâ¤Î¸¤ ±Ñ¤Ç»ô°é¶Ø»ß¤Ë
  2. 12. ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë³¤¿å¡Ä¸¶°ø¤Ï¿åÌç¹©»ö¤«
  3. 13. ´Ç¸î»Õ¡ÖÆÃ¼ì¥«¥á¥é¡×¤ÇÅð»£¤«
  4. 14. ¿··¿ÈÈºá½¸ÃÄ ¿Í°ã¤¤¤Î½ý³²»ö·ï
  5. 15. ¤Ò¤í¤æ¤­»á¡ÖÈà½÷¤¬Ê¸½ÕË¤¤Ë¡×
  6. 16. ÊÝ°é±à¤Ç±à»ù¤é25¿Í¿©ÃæÆÇ ÆÊÌÚ
  7. 17. ¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×À¯ÉÜ¤¬É½ÌÀ¤ò¸¡Æ¤
  8. 18. ÈÖÁÈ¤Î´íµ¡? ¥¢¥Ã¥³Åª³°¤ìÈ¯¸À¤«
  9. 19. »³°æ»á¤¬Ä¹»þ´Ö±éÀâ ÌîÅÞÆâÈãÈ½
  10. 20. 4ºÐÌ¼ µÔÂÔÊì¿Æ¤ÎÁ°¤Ç»à¤ó¤À¤Õ¤ê
  1. 1. ÌîÅÞµÄ°÷¡Ö¼Â²È¤ËÀÇÌ³Ä´ºº¤¬¡Ä¡×
  2. 2. °ÛÎã¤ÎÅÚÍË¿³µÄ¡ÖÈïºÒÃÏ¤ËÇÛÎ¸¡×
  3. 3. ÅÚÍË¿³µÄ ¿²ÉÔÂ­¤ÎµÄ°÷¤Õ¤é¤Õ¤é
  4. 4. ¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×ÂçÎÌËü°ú¤­¤âÉ¹¡Ä
  5. 5. Í½»»°Æ½°±¡ÄÌ²á¡¡Î©·û¡¦ÀôÂåÉ½¡ÖÌîÅÞÁ´¡Ä
  6. 6. ¶¶²¼»á¤ÏÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤â¥Ð¥Ã¥µ¥ê
  7. 7. ¼õ¸³À¸¤ÎÌÕÅÀÆÍ¤¤¤¿ÂçºåÂç¤ÎÆþ»î
  8. 8. ËãÀ¸»á¡Ö¥À¥á¡× Æó³¬»á±£¤·¿¿Áê
  9. 9. ¼Ö¤Î¡Ö¸¡ººÉ¸¾Ï¡×Å½ÉÕ°ÌÃÖÊÑ¹¹¤Ë
  10. 10. Å°Äì¹³Àï¤ÎÊý¿Ë´Ó¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼ç¡¢¡Ä
  1. 11. ¿û¼óÁê¤¬ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÈÊÆ¹ñÂçÅýÎÎÁª¡ÖÎ¾âË¡Ä
  2. 12. ¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥Éµ¶Â¤ Ãæ¹ñ¿Í¤òÄ¾·â
  3. 13. °¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Ëè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÈÖÁÈ
  4. 14. °ÛÎã¤Î¡ÈÅÚÍË¹ñ²ñ¡ÉÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬½°±¡¡Ä
  5. 15. ¿·¾±»á¤Î¡Ö9.11¡×»ä¸«¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼
  6. 16. ¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤â¤ó¤Ç¡ÄÄ®Ä¹¤Î¼áÌÀ
  7. 17. ÀïÁè¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËBGM¤ÏÉ¬Í×¤«
  8. 18. ºë¶ÌÂç³Ø Æþ»î¤Ë2Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸ÌäÂê
  9. 19. ¹¾Åì¶è¤ÎÊâÆ»¶¶¤ÇÃËÀ­¤¬»É»¦»à¤«
  10. 20. ÅÚÍË¤ÎÍ½»»ºÎ·è¡¢31Ç¯¤Ö¤ê¡¡¼óÁê¼áÌÀ¡Ö¡Ä
  1. 1. ÆüËÜ¤ÇÌ¼¤¬»àµî Éã¤Ï»²Îó¤Ç¤­¤º
  2. 2. ÆüËÜ¤ÎAV½÷Í¥ ´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ï¥±
  3. 3. ¡ÖÍè¤ë¤Ê¡×¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿ÍÍÃÊ¼¤¬·Ù¹ð
  4. 4. ¥Ï¥ê¥Ý¥¿½÷Í¥¤Î¥¬¥µ¥Ä¤µ¤Ë¶Ã¤¯À¼
  5. 5. K-POPÎý½¬À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÈá·à
  6. 6. ÍèÆü¤Î¥á¥¿CEO ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥¯Àä»¿
  7. 7. ¥·¥ã¥Á1É¤¤Ç¥µ¥á¤ò¼íÎÄ ½é»öÎã¤«
  8. 8. ±Ñ²¦¼¼ ¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Î²óÉü¤òÈ¯É½
  9. 9. ¥¢¥Ë¥á¥¢¥ï¡¼¥É2024 1°Ì¼ö½Ñ²öÀï
  10. 10. 10Âå17¿Í¤¬12ºÐ¤ËÀ­ÅªµÔÂÔ? ²¤½£
  1. 11. ¥Ï¥à¤ÎÃæ¤«¤é¥Í¥º¥ß¤Î¿¬Èø? Ãæ¹ñ
  2. 12. ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë½õ¸À ±Ñ¤ÇÏÃÂê
  3. 13. ¥Õ¡¼¥·ÇÉ¹¶·â¤Î²ßÊªÁ¥ ½é¤ÎÄÀË×
  4. 14. ÆüËÜ¤Î½ÐÀ¸¿ô¸º ³¤³°¡Ö¿¼¹ï¡×
  5. 15. Ãæ¹ñÈ¯¸«¤Î¶²Îµ²½ÀÐ ¿·Â°¿·¼ï¤Ë
  6. 16. ÆüËÜ¤òÄÉ¤¤È´¤¯? ´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Þ¥ó¥¬
  7. 17. ¹âÁØ¥Ó¥ë¤ËÂçµ¬ÌÏÍî½ñ¤­ ÊÆLA
  8. 18. ´Ú¹ñ¾¯»Ò²½ »Ò1¿Í¤Ë1ÀéËüÄ¶»Ùµë
  9. 19. °ãË¡¶â¹Û»³¤ÇÀ¸¤­Ëä¤á 16¿Í»àË´
  10. 20. ¥³¥í¥Ê¸å°ä¾É µ­²±¤Ë±Æ¶Á¿¼¹ï¤«
  1. 1. ¥Ê¥¤¥­Î¥¤ì? °ìÊýÉâ¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É
  2. 2. Åê»ñ¤Î¿ÀÍÍ µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ê³ô¹â·Ù²ü
  3. 3. »ñ»º35²¯±ß¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¤¬¡ÖÃé¹ð¡×
  4. 4. ¼ÒÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆµëÎÁÆü¤Ï¤·¤ó¤É¤¤Æü
  5. 5. ¸ÉÆÈ»à¤ÎÊì¡Ö¥´¥ß²°Éß¡×½»¤ó¤ÀÌõ
  6. 6. ¤Þ¤ë¤´¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸ ¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê
  7. 7. ÀÐÀî¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û 100¿Í¤¬½Ð¸þ¤Ø
  8. 8. ÆüËÜ¿Í¤Ë´«¤á¤¿¤¤¡ÖµÙÍÜ³Ø¡×
  9. 9. DEAN&DELUCA¤ÎÄ«¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¶ÄÅ·
  10. 10. Ž¢²È·×¤¬Âç½õ¤«¤êŽ£¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¤â¤é¤¨¤ë¡Ä
  1. 11. 42Ëü²Ô¤®¼ê¼è¤ê16Ëü ²ñ¼Ò°÷ÀäË¾
  2. 12. ¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼ÆüËÜ¼òÀ½Â¤¤Ë»²Æþ¤Ø
  3. 13. ¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¡×¿Æ¤¬¤·¤¬¤Á¤Ê¸í²ò
  4. 14. ¥¹¥Þ¥Û¤ÇNHK»ëÄ° ¼õ¿®ÎÁÈ¯À¸¤Ø
  5. 15. ¥¿¥ï¥Þ¥óÍøÅÀ ¼«Âº¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë
  6. 16. ³°¹ñ¿Í¤òÌ¥Î»¡Ö¥ì¥È¥í¼«ÈÎµ¡¡×
  7. 17. NHK½¢³è¤Î¸½¼Â ÌÌÀÜ¤Ç¤ÎÅ´ÈÄ¼ÁÌä
  8. 18. µëÍ¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ§¤¤ Æ³Æþ¿Ê¤Þ¤º
  9. 19. ÅìÂçÀ¸¸·Áª ÊÙ¶¯Á°¤ËÆÉ¤à¤Ù¤­3ºý
  10. 20. SIE¡ÖPS5¡×¹¥Ä´¤Ç¤â¿Í°÷ºï¸º¤ÎÌõ
  1. 1. ¼ã¼Ô¤¬600Ëü±ßÄ¶¤Î¼ÖÇã¤¨¤ë¥ï¥±
  2. 2. ¡ÚAmazon¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡Û¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¡Ä
  3. 3. ¡ÚAmazon¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡ÛAmazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ä
  4. 4. ¡ÚAmazon¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡Û¾¾²°¤ÎÎä¿©¤ä¥¤¡Ä
  5. 5. ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óº§³èÃËÀ­¤Î¸½¶·
  6. 6. Amazon¥»¡¼¥ëÄ¾Á° ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ï?
  7. 7. ¶¯ÎÏÎäµÑ¥Õ¥¡¥óÅëºÜ¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¡Ä
  8. 8. ¡ÚAmazon¿·À¸³è¥»¡¼¥ë¡Û°åÌôÉÊ¤äÀöºÞ¡¢¡Ä
  9. 9. iPad mini¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¡Ä
  10. 10. Anker¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤¬ºÇÂç40%¥ª¥Õ
  1. 11. Anker»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Î¥¤¥­¥ã¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ÖS¡Ä
  2. 12. DAISO¥¢¥×¥ê ¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¿À
  3. 13. ¡ÖApple Watch Series 9¡×¤ÎÇã¤¤»þÅþÍè¡Ä
  4. 14. Pixel¤«¤éiPhone¤ËÌá¤·¤¿ ½ê´¶
  5. 15. 4KÉ½¼¨¤äÉ®°µ1Ëü6384ÃÊ³¬¤Ç¥×¥í¥Ë¡¼¥º¡Ä
  6. 16. Apple Watch¤Ê¤É¤¬ºÇÂç35%¥ª¥Õ¤Ë
  7. 17. ¡ÚAmazon¿·À¸³èSALE¡ÛAnker¤Î½¼ÅÅ´ï¤ä¡Ä
  8. 18. ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¡ÖREDMAGIC¡×¤ÎÆüËÜ¹ñ¡Ä
  9. 19. ¥æ¡¼¥¶¡¼¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ24Ç¯Á°¤Î¡Ä
  10. 20. ¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡
  1. 1. ÂçÃ«·ëº§ Áê¼ê2¸Ä²¼¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ
  2. 2. ÂçÃ«·ëº§¤Ç¼íÌîÉñ»Ò»á¤Ë¥³¥á»¦Åþ
  3. 3. ±Æ»³ ÂçÃ«¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ë¥¹¥«¥Ã¤È
  4. 4. ¥á¥Ã¥·¤Ï2°Ì ºÇ¤âÆÀÅÀ¤·¤¿Áª¼ê
  5. 5. ¼éÅÄ±ÑÀµ ¥Þ¥óUÁª¼ê¤é¤«¤é¾Î»¿
  6. 6. ¥¤¥ó¥¹¥¿Á´ºï½ü¤·ÅÏÊÆ? ±½¤Î½÷À­
  7. 7. ÂçÃ«¤ÎÆâ¸Ô ¶ÃØ³¤Î³ÑÅÙ¤¬ÏÃÂê¤Ë
  8. 8. µå¾ì¤É¤è¤á¤¯155¥­¥í 19ºÐ°ïºà
  9. 9. ¥Ð¥ë¥µ »°ãø¤é3¿Í¤ò°ú¤­È´¤­¤«
  10. 10. ÂçÃ«¤Î·ëº§²ñ¸« ÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤Ï´ñÌ¯?
  1. 11. ÂçÃ«¿ÀÂÐ±þ¡ÖÀé¼ê´Ñ²»¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
  2. 12. Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌµ¬À©
  3. 13. ¥ª¥ê¤Ë¿·¥¤¥±¥á¥ó ÃíÌÜ24ºÐ°ïºà
  4. 14. ¸µ¥«¥Î¤ß¤¿¤¤ ÂçÃ«¤Ø¤ÎÈ¯¸ÀÏÃÂê
  5. 15. ¥¨¥à¥Ð¥Ú PSGÆ±Î½¤ËÉÔ²÷´¶¤«
  6. 16. µ×ÊÝ·ú±Ñ PSGÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ²¹Â¸¤«
  7. 17. ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ ¿·¥ë¡¼¥ë¤ò¥Æ¥¹¥È¤Ø
  8. 18. ¿À¸ÍMFÂÁÌÚ É¨½³¤ê¼õ¤±Â³¹ÔÉÔÇ½
  9. 19. ÂçÃ«¡Ö¿·¤·¤¤½ËÊ¡ÊýË¡¡×¤ËÊÆ¾Ð·â
  10. 20. ¸µµð¿Í±¦ÏÓ NPBÉüµ¢¤Ø¤Î»×¤¤
  1. 1. É×Ë´¤¯¤·¤¿Ê¿Ìî¥ì¥ß¤òµß¤Ã¤¿½÷Í¥
  2. 2. µï´Ö·ì¤À¤é¤± ±óÆ£¾ÏÂ¤¤Î»ÒÈÂÁ÷
  3. 3. 38ºÐ¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ö´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
  4. 4. ¾ðÊó7days¤Ç¡Ö¥×¥Á¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×
  5. 5. ßÀ²È¼Õºá¤â»³Æâ¤Ï¡ÄÌÀ°Å¤ï¤±¤¿¤«
  6. 6. ¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò ´é¤ÎÈéÉæ¤Ë°Û¾ï
  7. 7. »Ò¤¬Çã¤¨¤Ì¡Ä¥Þ¥Ã¥¯¤¬Å¾Çä¤Ë»×¤¤
  8. 8. ¡ÖË®³Ú¤ÏÍÎ³Ú¤è¤ê²¼¡×±ÊÌî¤¬»ýÏÀ
  9. 9. ¥Ù¥Ã¥­¡¼¡Öº»Í§Íý¤È¤Ï¸¤±î¤ÎÃç¡×
  10. 10. ¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó °ã¤Ã¤¿¡ÖÂçÃ«¥í¥¹¡×
  1. 11. Åì»³¤é Â´¶È¼°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
  2. 12. ¥Ë¥³¥ë Î¥º§¤·¤¿Éã¤ÎËÜÅö¤ÎÌ¾Á°
  3. 13. Àî¸ý½ÕÆà¡Ö¸òºÝ5Ç¯ÌÜ¡×¤Ç·ëº§¤«
  4. 14. ¤Ê¤³¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¥ë ·ëº§¤òÈ¯É½
  5. 15. µì¥¸¥ã¥Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ë¡Ö4ÅÙ¸«¡×
  6. 16. Éã¿ÆÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿ ½÷Í¥¤Î¾×·âÅê¹Æ
  7. 17. ÁêÊý¤¬40¥­¥í¸ºÎÌ À®¸ù¤ÎÇØ·Ê
  8. 18. ²¬Â¼Î´»Ë ·ëº§Á°¤ÎµÁÊì¤ÎÈ¿±þ
  9. 19. Ã«¸¶ Ä«ÈÖÁÈ¤Î³«»Ï¤Çµ¯¤­¤¿°ÛÊÑ
  10. 20. ¤ª¸ß¤¤¹æµã ¤Ê¤³¤Ê¤³·ëº§¤ÎÎ¢ÏÃ
  1. 1. GU¤Î¥»¡¼¥¿¡¼990±ß¤ËÃÍ²¼¤² ·ã¿Ì
  2. 2. Ìë¤Î±Ä¤ß¸º¤êÉÔÎÑ ºÇ°­¤ÊÅ¸³«
  3. 3. Ç¥ÉØ¤Ïµ¤¤¬Ã»¤¤ É×¤ÎÈ¯¸À¤ËÅÜ¤ê
  4. 4. ÉÔÃç¤ÎÉ×Ë´¤­¸å¸«¤Ä¤±¤¿¼ê»æ¤ËÎÞ
  5. 5. Æþ³Ø¼°¥³¡¼¥Ç ¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤ÀNG
  6. 6. 30ºÐ¤ÇÌ¤º§¤Ï¥ä¥Ð¤¤ ÌÔÎõ¤ÊÉÔ°Â
  7. 7. Â¨´°Çä¤«¤é3¥«·î ¥¹¥ê¥³¿Íµ¤4ÉÊ
  8. 8. ¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥¯¥í¥ßÅö¤ê¤¯¤¸¡×ÅÐ¾ì
  9. 9. Î¾²ÈÁ´°÷¤ÇÉÔÎÑ¸½¾ì¤ËÆÍ·â ¶ÃØ³
  10. 10. ¿¦¾ì¤ÇÉÔÄç¹Ô°Ù¡Öº£ÅÙ¥é¥Ö¥Û¤Ç¡×
  1. 11. ¥¹¥¿¥Ð¡ÖÀã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯Ì£¡×ÏÃÂê¤Ë
  2. 12. Å¹¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Èà»á¤ÎÀµÂÎ
  3. 13. À°·Á¤Ç¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£
  4. 14. ¡ØÁ´ÉôÇã¤¤¡Ù¤¬ÂçÀµ²ò¤«¤â&#12540;&#12¡Ä
  5. 15. 40Âå¡Ö¼ã¸«¤¨¡×¤¹¤ëÀµ²ò¥³¥¹¥á
  6. 16. ´é¤¬°­¤¯¤Ê¤ë? ¤ä¤á¤ë¤Ù¤­½¬´·
  7. 17. ¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ ·ã¥ì¥¢¥½¥Õ¥È¼Â¿©
  8. 18. ÃËÀ­¤Ë¥â¥Æ¤ë? ¾åÉÊ¤Ê½÷À­¤ÎÆÃÄ§
  9. 19. ²ð¸î¸½¾ìÎò20Ç¯ °ÂÆ£¤Ê¤Ä¤Î»×¤¤
  10. 20. ºÇ¶¯¤È»×¤¦3¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È1°Ì
x