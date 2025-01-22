映画監督の中島哲也氏（65）が21日、自身のブログで、2014年公開の監督作「渇き。」に出演した元女優との間で性加害を巡る問題があったと報じられたことについて謝罪した。元女優が22年5月に週刊文春で、不本意な形でフルヌードシーンの撮影が行われたと訴えていた。中島氏は行き違いがあったと説明。「出演者との間に正常なコミュニケーションが成立していなかった」と元女優にも謝罪した。7年ぶりの監督作「時には懺悔を