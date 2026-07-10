ドイツのメルツ首相は9日、アメリカ製の巡航ミサイル「トマホーク」を購入し、ドイツ国内に配備する方針を明らかにしました。メルツ首相は、トルコのアンカラで開かれたNATO＝北大西洋条約機構の首脳会議にあわせ、「トマホーク」の購入をアメリカ政府と合意したと説明しました。配備の理由については「我が国の防衛における重要な戦略的空白を埋めるものだ」と意義を強調しています。ドイツとアメリカをめぐっては、メルツ首相が