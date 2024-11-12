これまで〈第二の頂き女子〉とも言われる井田しずく容疑者について詳報してきた。マッチングアプリを悪用し、一度も男性に会わずして恋愛感情や優しさにつけこみ、多額の金をせしめる手口。“井田”を名乗る人物による酷似した手口の被害報告は全国各地で相次いでおり、警視庁は、井田容疑者が詐取した金額はあわせて約１億円にのぼるとみている。集英社オンラインは、2018年から昨年11月までの井田を知るX氏の取材に成功。X氏は井