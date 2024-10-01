元日本女子代表(なでしこジャパン)の岩渕真奈さんが9月30日に自身のインスタグラム(@iwabuchi.m_jp)を更新し、兄であるFC琉球FW岩渕良太の応援に駆けつけたことを報告した。琉球は9月28日のJ3第30節でホームにFC大阪を迎え、1-1のドロー。岩渕さんは「兄の応援に行ってきました! 初めてのタピック県総ひやごんスタジアム 対戦相手がいつもJフットニスタで応援してるFC大阪で少し複雑でしたが結果は1-1 甥っ子と遊んで 毎日ソー