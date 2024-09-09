現役時代はFC東京やV・ファーレン長崎で活躍した元日本代表DFの徳永悠平氏が９月７日、テレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「サタデーナイトJ」に出演。長崎のマテウス・ジェズスについて語った。長崎は同日に行なわれたJ２第30節で清水エスパルスと敵地で対戦。１−１で引き分けた一戦で先制点を決めたのがM・ジェズスだった。24分、マルコス・ギリェルメのクロスを収めたM・ジェズスは、思い切りよく左足を一閃。