ヒマラヤ山脈にある世界最高峰のエベレストで先月25日、観光客たちの集合写真をツアーガイドが撮ろうとしたところ、2組のカップルによる殴り合いが始まった。撮影の立ち位置が原因だったそうで、当時の様子を撮影した動画には、地面に転がって取っ組み合いの喧嘩をする様子が映っていた。この動画を見た人たちからは、「アホらしい」「酸素の無駄遣いだ」など呆れる声が多数寄せられた。米ニュースメディア『New York Post』などが