3月17日に東京ビッグサイトで開催された「HARU COMIC CITY 32」通称「春コミ」会場にて、なんとも不思議な光景が目撃されました。Xユーザーのきゃめさんが投稿した写真に写っていたのは、手を広げた人間のような形をした紙。これはまさか……陰陽師が使役すると言われている式神？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】春コミには友人と共に参加していたというきゃめさん。スペースを撤収し、帰宅しようとしたとこ