お笑い芸人キンタロー。（42）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。芸能界のママタレントについて語った。2児の母のキンタロー。。元々は「芸事に対して言われるのは耐久性があった」というが、「ママになってそういう部分が弱くなった」。子育て事情を発信していたブログは、新米ママランキングで上位に入ったことも。しかし「ママ界隈は闇も深い。能天気にブログあげてたら、アンチスレッド