歌手MEENOI（本名パク・ミニョン、26）が広告モデルの専属契約を一方的に破棄したことに対して口を開いた。【画像】MEENOIの“嗚咽配信”「罪を犯した」MEENOIの所属事務所AOMGは2月7日、「彼女の広告撮影不参加は事実だ。これは当社とアーティスト間の広告契約締結代理署名に対する権限理解が互いに異なり発生したことで、これに対する意見の差が埋まらず、広告撮影に参加しなくなった」と明らかにした。先立って同日、ある韓国メ