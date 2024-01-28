大相撲初場所千秋楽（2024年1月26日東京・両国国技館）大相撲初場所は28日、両国国技館で千秋楽の取組が行われた。連日、話題となっている著名人による相撲中継映り込みは“大トリ”としてあの人気レスラーが登場し、ネットで反響を呼んだ。東京開催の初場所だけあって、今場所は著名人の来場が話題に。15日には「高須クリニック」の高須克弥院長や元大関・小錦でタレントのKONISHIKI、16日には落語家の蝶花楼桃花と「湘