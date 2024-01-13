株式会社明治田総合研究所（東京都千代田区）は、このほど「働き方」に関するアンケート調査の結果を公表しました。同調査によると、現実的に目指したい年収について、全体の約4割が「500万円以上」を希望していることが分かりました。なお、男性正社員の7割弱が年収500万円以上を望んでいる一方で、女性正社員で望んでいるのは4割強だったといい、実現したい年収に男女で開きがあることも分かったそうです。【写真】あなたの目指