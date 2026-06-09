「僕(海外時事クリエイター)」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ブチ切れ】タイと日本が労働者受け入れ協定締結🇹🇭🇯🇵 外国人受け入れ拡大へ‼ 日本人の賃金はどうなる？【自民党×移民政策】」を公開した。動画では、日本とタイが締結した労働者受け入れ協定や、新たな外国人材制度「育成就労制度」について、日本社会に与える深刻な影響を語り、強い懸念と怒