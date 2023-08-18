ブルーライト対策の眼鏡に短期的な利点がない可能性があるとの研究が報告された/Vadym Plysiuk/iStockphoto/Getty Images/FILE（ＣＮＮ）めがねにブルーライトをカットするフィルターを付けても、コンピューター作業による目の負担を軽減したり、網膜を保護したり、睡眠の質を改善したりする効果は期待できないかもしれない――。そんな研究結果が１７日の学術誌に発表された。論文を発表したオーストラリア・メルボルン大学のロー
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 元関脇の元妻が変死体で見つかる
- 2. 八王子JCT渋滞「地獄絵図」の声
- 3. 大阪でも立ちんぼ 相場は1.5万円
- 4. 前澤氏の「採用観」に人事呆れる
- 5. めちゃイケでキレた大御所を告白
- 6. 新幹線運休で川勝知事に恨み節も
- 7. 斉藤慎二の不倫暴露 女性の恨み?
- 8. DJ SODA性被害「日本人って…」
- 9. ジャンポケ太田の様子にSNS心配
- 10. 体重130kg男性が孤独死した部屋
- 1. 八王子JCT渋滞「地獄絵図」の声
- 2. 新幹線運休で川勝知事に恨み節も
- 3. DJ SODA性被害「日本人って…」
- 4. 体重130kg男性が孤独死した部屋
- 5. ディズニー結婚式でトラブルか
- 6. 違法契約でAV制作? 150人出演か
- 7. 女子大生が大麻…ハマった過程
- 8. 「性的同意アプリ」に心配の声も
- 9. 「妻の嫌な態度」チラシ廃止発表
- 10. 実はNG エスカレーター片側空け
- 1. 36歳人妻 70歳と「ラブホ不倫」
- 2. トイレに２回連れ出しムリヤリ…有名美…
- 3. 上関町長 貯蔵施設の調査受入れ
- 4. BIGMOTOR元副社長 校友語る素顔
- 5. 首相に手紙送った小6をばっさり
- 6. 佳子さま イメージアップで焦り?
- 7. バカ息子の不祥事 SNSで呆れ続出
- 8. 「24時間」に虐待の指摘相次ぐ
- 9. 海外出稼ぎ横行 ほぼ奴隷契約も
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. 中国の恒大集団が米で破産申請か
- 2. AV女優が台湾大学に合格も物議
- 3. 航空機が道路墜落10人死亡 海外
- 4. 米男性 煙草代替品で肺が潰れる
- 5. ウが重要局面で投入 新兵器は?
- 6. ブラックホールは破壊できるのか
- 7. 一軒家に60人 ハワイ火事の奇跡
- 8. 韓国の冠水事故 罪悪感で眠れず
- 9. 51カ国で報告 変異株「エリス」
- 10. 移植のため鼻を腕に取り付け 仏
- 1. 前澤氏の「採用観」に人事呆れる
- 2. 日本はデジタル後進国? 原因は
- 3. サントリービール なぜ45年赤字?
- 4. 滞納だけじゃないクレカのご法度
- 5. 「夜行新幹線」が実現しない理由
- 6. 技術者語る日本半導体の衰退原因
- 7. キノコ雲を茶化す米国の感覚とは
- 8. 結婚も出産もできぬ日本の中間層
- 9. コンサルのBM再建 否定の声多数
- 10. マックポテトM・Lサイズ 250円に
- 1. Apple 古いiPhone故意的に遅く?
- 2. アイリスオーヤマ家電最大50%OFF
- 3. 「サブスク切り忘れ」が利益に?
- 4. ノイズだけ流す配信 なぜ大人気
- 5. iPhone爆発 海外で男性が搬送
- 6. 「スプラトゥーン3」1周年フェス
- 7. X社CEO 社名変更の理由等答える
- 8. 映画に最も使われるPCブランドは
- 9. 「かわいいと思う国産車」1位は
- 10. Youtube がん治療の偽主張削除へ
- 1. ボクシング選手が女性救助 話題
- 2. GoogleやMS超えた恒大集団 破産
- 3. 神村学園「ボーク疑惑」に絶望
- 4. 三笘 自身の刺青に「情熱的」
- 5. 大谷に「言葉がない」同僚語る
- 6. 甲子園球児プロ行かず 複雑事情
- 7. 村上が登録抹消…ヤクルトに激震
- 8. クロップには「日本人が必要」
- 9. 花巻東が貫く「土足禁止」の作法
- 10. 大谷翔平の「アンテナ」に米注目
- 1. 大阪でも立ちんぼ 相場は1.5万円
- 2. めちゃイケでキレた大御所を告白
- 3. 斉藤慎二の不倫暴露 女性の恨み?
- 4. ジャンポケ太田の様子にSNS心配
- 5. 共演NGに? フワちゃんが実名告白
- 6. 精神疾患発覚 バンドが活動休止
- 7. 横槍氏 ボカロ曲の絵師だった
- 8. 劇団ひとり 医師から失明を警告
- 9. 一茂 連続モーニングショー欠席
- 10. ジャニJr. 金指らが報道認め謝罪
- 1. 夫の不倫 娘のイタズラで発覚
- 2. 藤田ニコルの結婚写真 完璧な訳
- 3. 入院後優しい夫が豹変 妻復讐へ
- 4. キングダムで最もハマリ役の俳優
- 5. 男好きのあざと女子を上司が撃退
- 6. 警察沙汰に…リリーの初体験エピ
- 7. まるで動物園 夫の赴任先で衝撃
- 8. 男尊女卑 義父の発言にドン引き
- 9. 現役時最強モー娘。3位辻希美
- 10. 1年の別居 夫の手料理に涙した訳