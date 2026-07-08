アメリカメディアはイランが6日、ホルムズ海峡を通っていた船舶に、少なくとも2発のミサイルを発射したと報じました。一方、アメリカ軍もこれに報復攻撃を行ったと発表しました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は7日、複数の当局者の話としてイランが6日夜、ホルムズ海峡を通っていた民間の船舶に少なくとも2発のミサイルを発射したと報じました。また別の当局者の話としてイランが7日朝にも別の船に攻撃を行ったと伝えて