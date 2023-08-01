2本の足ですっくと立つマレーグマの動画がネット上で臆測を呼んだことを受け、着ぐるみを着た人間ではないかという説を杭州動物園が否定しました。Chinese zoo denies its sun bears are humans dressed in costumes | China | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2023/jul/31/chinese-zoo-denies-sun-bears-humans-costumes中国の浙江省杭州にある杭州動物園にて、後ろ足だけで直立し、時折片腕を振るマレーグマの様
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