米ラップ歌手のダ・ブラットさん=２０２２年４月/Gregory Pace/Shutterstock（ＣＮＮ）米ラップ歌手のダ・ブラットさん（４８）が２１日、妊娠を公表した。ダ・ブラットさんにとって初めての子どもになる。米芸能誌ピープルとのインタビューで「自分が子どもを持つとは思っていなかった」「素晴らしいキャリアと充実した人生を手にしてきたが、早い時期に妊娠しなかったので、私には起きないことだと思っていた」と語った。ダ・ブ