世の中には、人から「ネコっぽい」と言われる女性がいます。そして彼女たちの多くは、「魔性の女」的な魅力で男性の心を鷲づかみにしているようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「『ネコっぽい』と言われるモテモテ女子の特徴」をご紹介します。【１】男性に合わせず自由気ままにふるまう「ネコっぽい子にはつい主導権を握られちゃう」（２０代男性）など、自由気ままに動く女性は、いつの間にか男