1月26日、約14年ぶりとなる社長交代を発表したトヨタ自動車。現会長の内山田竹志氏（76）の退任に伴い、4月1日から現社長の豊田章男氏（66）が会長に。そして、レクサスとレーシングブランド「GAZOO Racing」のトップを務める佐藤恒治氏（53）が次期社長に就任する。同日、YouTubeチャンネル「トヨタイムズ」で緊急生配信が行われ、内山田会長を含めた3人が新人事についてコメントを発表した。‘09年6月に社長に就任して以後、リー