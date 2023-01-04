日本相撲協会は４日、井筒親方（元関脇・豊ノ島）の退職を発表した。同日、協会に退職届を提出していた。井筒親方も自身のインスタグラムを更新し、タレント転身することを明かした。「本日は、皆さんにご報告があります。私、梶原大樹は本日付で、日本相撲協会を卒業させていただくことになりました。これからはタレント『豊ノ島』として活動させていただきます」とタレントへの転身を報告。きっかけとして、現役引退時に「