女優の真木よう子が12月9日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイル際立つドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。 【映像】真木よう子の“閲覧注意”な寝癖姿真木は、「昨日MOET&CHANDONのイベントにお邪魔致しました！ gorgeous!」とコメントを添え、イベントでのオフショットを公開。抜群のスタイル際立つ白ドレス姿でシャンパンタワーの前に立つ姿や、ソファに腰掛けた姿を披露した。この投稿に、ファンからは「