9月28日(水)21時、南大東島の南で、台風18号「ロウキー」が発生しました。台風18号「ロウキー」発生9月28日(水)21時、南大東島の南約320?で台風18号「ロウキー」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風18号は今後、日本の南の海上を北東方向に進む見通しです。30日(金)以降、予報円が重なり、日本の近海で停滞する可能性があります。今後の台風の動向に注意が必