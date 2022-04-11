お笑いタレントの明石家さんま（66）が11日放送の日本テレビ「しゃべくり007大集会SP!!」（月曜後9・00）に出演。元妻の女優・大竹しのぶ（64）のまさかの対応に衝撃を受けたエピソードを語る場面があった。それは、長男・二千翔（にちか）さんの誕生日パーティーに招かれたときのこと。「なんとか仕事をずらして、雨の降るなか行ってあげたのよ。ピンポン押したら『待って!』」と、大竹からストップがかかった。「そしたら、