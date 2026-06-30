「全ての女性に輝きと悦びを。」を理念に掲げ、全国に55店舗(2026年6月初旬時点)のエステティックサロンを展開する株式会社スリムビューティハウス(本社：東京都港区、代表取締役：西坂才子、以下 スリムビューティハウス)はイメージキャラクターの河北麻友子を起用した新広告ビジュアルを公開いたしました。





1.新ビジュアル









スリムビューティハウスでは、東洋美容の考え方を取り入れたオリジナルの「オリエンタルエステ」を提供し、「健康美」をブランドコンセプトに掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを展開しています。

一方、河北麻友子さんは女優・モデル・タレントとして多方面で活躍され、その美貌と、テレビ番組やSNSで見せる親しみやすい等身大の姿に多くの支持を集めています。多忙な日々を送りながらも美容やボディラインの維持を大切にする姿勢、そして前向きで自然体な魅力が、スリムビューティハウスが掲げる「健康美」というブランドコンセプトと合致したことから、この度イメージキャラクターに就任いただきました。





『360°あふれ出す健康美へ』をテーマに身も心も健やかに整った、あふれ出る自信と美しさを表現したクリエイティブの3種類の広告ビジュアルを展開。

自身が人生の主人公として浴びるスポットライトをコンセプトにしております。

スリムビューティハウスは「変わりたい」と思う全ての女性を河北麻友子さんと一緒に応援し、サポートしていきます。









【河北麻友子さんにインタビュー】

Q. お気に入りの施術はありますか？

オリエンタルパックを使ったトリートメントケアです。良い香りで、身体が温まってとても癒やされます。この施術を受けた翌朝、スッキリとした気分になれるのでお気に入りです！





Q. おすすめのホームケアはありますか？

自宅ではEMSの『リアライズ』を愛用しているんですけど、忙しくてサロンに行けないときや、急に撮影が入ったときにも、自分のタイミングでどこでも全身ケアできるのが、とてもいいなと思っています。ケア後はすっきりとした状態で撮影に臨めます。そして、もう一つが美容ドリンクの『GG SHOT』です。仕事で疲れて何もできない日でも、これだけは飲んでおこうと思える手軽さがいいなって。翌日に向けてコンディションを整えたいときや、大事な予定に合わせて飲んでいて、お守りみたいな存在です。





Q. エステに行ったことがない、これから行きたいと思っている方に何かメッセージはありますか？

初めてだと、“自分に合うのかな”と思う方も多いと思うんですけど、スリムビューティハウスは、一人ひとりに合った提案をしてくださるので、自分のペースで通うことができます。自分では気づけなかった体の変化にも気づけるので、まずは一度体験してみてくださいね。





Q. 河北さんにとってエステとは？

私にとってエステは、頑張っている自分へのご褒美です。忙しいと自分のことが後回しになってしまいがちですが、エステで過ごす時間は、“特別な時間”です。そして、「仕事もプライベートも頑張ろう！」と思える、大切な時間でもあります！









【河北麻友子／プロフィール】

1991年11月28日生まれ。アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身。ファッションモデル、女優。「第9回全日本国民的美少女コンテスト」で応募者約10万人の中からグランプリを受賞。日本テレビ『ヒルナンデス！』のレギュラーに抜擢され、ブレイク。

オフィシャルHP： https://mayuko-kawakita.amebaownd.com/









【会社概要】

スリムビューティハウスは2026年で創業46周年を迎え、全国に55店舗(2026年6月初旬時点)のエステサロンを運営。東洋医学をベースとしたオリエンタルエステティックを提供し、外見のキレイだけでなく内側から健康美になるサポートを実施。すでに59万人のお客様がスリムビューティハウスのコースをご体感。最も女性が活躍する会社として「Forbes JAPAN WOMEN AWARD」を2021年・2022年と2年連続で受賞。





・会社名 ： 株式会社スリムビューティハウス

・代表取締役 ： 西坂才子

・本社所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋6-4-9 北海ビル新橋3階

・企業ホームページ： https://slim.co.jp/