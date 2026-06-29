ペレニアルガーデンの夏の花壇【国営海の中道海浜公園】
海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）では、ペレニアルガーデンにて、夏の花が見頃を迎えています。宿根草主体のナチュラリスティックガーデンとして、四季の移ろいを楽しめます。2年前におもちゃ箱花壇に登場してから植栽も進み、より彩り豊かな花壇になりました。7月から8月は、タイタンビカスをはじめ、多様な宿根草でにぎわいます。
7月15日（水）には、プロガーデナーによる『ペレニアルガーデンガイドツアー7月編』も行なわれます。ぜひペレニアルガーデンにて、夏の花壇をお楽しみください！
※perennial（ペレニアル）＝長期間続く、絶え間ない、多年生の（植物）
ペレニアルガーデンの現在見頃の花
タイタンビカス
F1クラレット（ヒマワリ）
リアトリス
ルドベキア・マキシマ
プロポーザル（ユリ）
フロックス
その他にも合計約75品種の多様な草花がお楽しみいただけます！
イベント情報ペレニアルガーデンガイドツアー7月編
開催日時：7月15日（水） 10:00～10:30
場所 ：おもちゃ箱花壇（ペレニアルガーデン）
参加費 ：無料
定員 ：30名
受付 ：公園HP「イベントガイド」より事前申し込み制
昨年度のイベントの様子
※公園入園料・駐車場料金は別途必要となります。
※雨天・参加者が5名に満たない場合は中止となります。中止の場合は前日に連絡します。
国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）
海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。
〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25
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