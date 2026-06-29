ペレニアルガーデンの夏の花壇【国営海の中道海浜公園】

一般財団法人 公園財団

海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）では、ペレニアルガーデンにて、夏の花が見頃を迎えています。宿根草主体のナチュラリスティックガーデンとして、四季の移ろいを楽しめます。2年前におもちゃ箱花壇に登場してから植栽も進み、より彩り豊かな花壇になりました。7月から8月は、タイタンビカスをはじめ、多様な宿根草でにぎわいます。

7月15日（水）には、プロガーデナーによる『ペレニアルガーデンガイドツアー7月編』も行なわれます。ぜひペレニアルガーデンにて、夏の花壇をお楽しみください！

※perennial（ペレニアル）＝長期間続く、絶え間ない、多年生の（植物）

ペレニアルガーデンの現在見頃の花

タイタンビカスF1クラレット（ヒマワリ）リアトリス

ルドベキア・マキシマプロポーザル（ユリ）フロックス

その他にも合計約75品種の多様な草花がお楽しみいただけます！

イベント情報

ペレニアルガーデンガイドツアー7月編

開催日時：7月15日（水） 10:00～10:30

場所 ：おもちゃ箱花壇（ペレニアルガーデン）

参加費 ：無料

定員 ：30名

受付 ：公園HP「イベントガイド」より事前申し込み制

昨年度のイベントの様子

※公園入園料・駐車場料金は別途必要となります。

※雨天・参加者が5名に満たない場合は中止となります。中止の場合は前日に連絡します。

国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。

〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199

公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/

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