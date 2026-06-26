【7/3(金)～7/12(日】こうべみなとの七夕かざり　in ONE HEART BIRTH　★参加無料★

誰もが知る「七夕」の物語。

早駒運輸株式会社※画像はイメージです。

一年に一度だけ天の川で再会できる織姫と彦星の物語と、神戸港の期間限定パーク「ONE HEART BIRTH」が、七夕空間を創出します。

神戸市最低峰「KOBE⚓KO山」山頂には、七夕竹と天の川に見立てたイルミネーションを展示します。神戸ポートタワーを背景に、ここでしか見ることのできない七夕風景をお楽しみいただけます。

ぜひ、会場をご覧いただき、神戸港ならではの七夕のひとときをお過ごしください。

期間：7/3(金)～7/12(日)

※日没後イルミネーション点灯

【KOBE⚓KO CONCIERGE】願い星でつくる、みんなの天の川

期間：7/3(金)～7/6(月) 11:00～17:00

※火・水曜日定休日

港のコンシェルジュ「KOBE⚓KO CONCIERGE」（メリケンパーク）では、折り紙の「願い星」を看板に飾り、来園者とともに“天の川”をつくります。

「KOBE⚓KO CONCIERGE」では、イベント情報や利用案内、周辺施設案内など、神戸ウォーターフロントエリアのコンシェルジュサービスを行っています。神戸港へお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【★7/7特別企画】天までとどけ。

「みなと保育所」の子どもたちによる短冊飾りと、みんなでつくる天の川の完成

日時：7/7(火) 10:00～11:00

それぞれの願いを込めた短冊を、七夕当日の7/7（火）に、「KOBE⚓KO山」の竹に結びにきてくれます。

また、港のコンシェルジュ「KOBE⚓KO CONCIERGE」で来園者とともにつくり上げた“天の川”に、子どもたちが「願い星」を飾り、七夕の一枚絵が完成します。

“地上1m”の山から、子どもたちの願いを神戸の星空へと託す特別な瞬間を、ぜひ会場でご覧ください。

【参加無料】かもめりあで願いを結ぶ七夕短冊飾り

期間：7/3(金)～7/9(木) ※時間は【概要】参照

中突堤中央ターミナル「かもめりあ」に七夕竹を設置します。

館内1階の短冊に願い事を書き、どなたでも自由に飾り付けをお楽しみいただけます。

※管理者が不適切と判断した内容は撤去する場合があります。

※イベント終了後、短冊は神社にて炊き上げ予定です。

【期間限定コラボ】神戸シーバス「boh boh KOBE」で素敵なサービス

■期間：7/3(金)～7/12(日) ※7/6(月)～10(金)運休

期間中、ONE HEART BIRTH公式Instagramをフォローで、神戸シーバス「boh boh KOBE」の60分便乗船料が30％オフ！

※参加方法：かもめりあ1階「神戸シーバス」チケットカウンターで、フォロー画面をご提示ください。

※一日数量限定（なくなり次第終了）

※内容は予告なく変更・終了する場合があります。

HP：https://www.kobe-seabus.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kobeseabus/?hl=ja (https://www.instagram.com/kobeseabus/?hl=ja)

Facebook：https://www.facebook.com/kobeseabus (https://www.facebook.com/kobeseabus)

【こうべみなとの七夕かざり in ONE HEART BIRTH】

開催概要

開催期間

■ONE HEART BIRTH：2026年7月3日（金）～7月12日（日）

※日没後イルミネーション点灯

■かもめりあ：2026年7月3日（金）～7月9日（木）

会場

■ONE HEART BIRTH（神戸市中央区波止場町5 ポートタワー北側エリア）

■KOBE⚓KO CONCIERGE（メリケンパーク内）

※営業時間：月木金土日 11:00～17:00（火・水曜日定休日）

■かもめりあ（中突堤中央ターミナル）神戸市中央区波止場町7-1

※開館時間：平日 8:30～20:30／土・日・祝 8:15～21:00

参加費

無料

主催

神戸港“U”パークマネジメント共同事業体

備考

ONE HEART BIRTHのイルミネーションは小雨決行

※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合があります

お問い合わせ

神戸港“U”パークマネジメント共同事業体

TEL：078-321-0085（平日9:00～17:00）

MAIL：shitei.kg@hayakoma.com

HP：https://www.kobeport-upark.jp

Instagram：

- 神戸港“U”パークマネジメント共同事業体

https://www.instagram.com/kobe_u_park/?hl=ja(https://www.instagram.com/kobe_u_park/?hl=ja)

- ONE HEART BIRTHhttps://www.instagram.com/oneheartbirth_kobe/?hl=ja (https://www.instagram.com/oneheartbirth_kobe/?hl=ja)

詳しく

https://www.kobeport-upark.jp/2026/06/20/%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%b9%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%a8%e3%81%ae%e4%b8%83%e5%a4%95%e3%81%8b%e3%81%96%e3%82%8a-in-one-heart-birth/ (https://www.kobeport-upark.jp/2026/06/20/%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%b9%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%a8%e3%81%ae%e4%b8%83%e5%a4%95%e3%81%8b%e3%81%96%e3%82%8a-in-one-heart-birth/)