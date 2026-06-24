【ルイ・ヴィトン】2027春夏メンズ・コレクションを発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、6月24日(水) AM4:00(日本時間)、パリにて、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2027春夏メンズ・コレクションのファッションショーを開催いたしました。

2027春夏メンズ・コレクションは、文化や信条を超越した世界的なライフスタイルであるサーフィンに導かれ、海と海岸を、人が普遍的に帰属する場所として捉えています。

ショー全体を通して、水は生命、機会、そして自然とのつながりを象徴するものとして流れています。

サーファー独自のドレスコードが、メンズ クリエイティブ・ディレクターのファレル・ウィリアムスによるメゾンのダンディと共鳴し、世界を旅する男性にむけて、機能的なテーラリングスタイルを生み出しました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

2027春夏メンズ・コレクションは、下記公式ホームページよりお楽しみいただけます。

https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。