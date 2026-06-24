「知って、肝炎プロジェクト」「健康一番プロジェクト」EXILE MAKIDAI氏が島根県益田市でトークショーに登壇

エイベックス・アライアンス＆パートナーズ株式会社

2026年6月6日（土）に島根県益田市の島根県芸術文化センター「グラントワ」にて、「Mランド未来応援プロジェクト × 知って、肝炎プロジェクト／健康一番プロジェクト トークショー」を開催いたしました。

「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーターを務めるEXILE MAKIDAI氏が登壇し、約150名の参加者に向けて、肝炎ウイルス検査の重要性やダンスを通じた健康づくりについて呼びかけました。

■体を動かすことの重要性と、ダンスがもたらす「認知機能」へのアプローチ

「健康一番プロジェクト」は、体を動かすことによる健康の維持・増進への意識向上を目指し、主にダンスによる健康づくりを推進しています。当日は、ダンスワークショップに参加した子どもたちやその保護者を前に、MAKIDAI氏がダンスの医学的・身体的メリットについて解説しました。

現在、日本で介護が必要となる原因の第1位は認知症とされています。指導者の振り付けを見てリズムに合わせて動く「模倣」の動作が、脳の活性化や認知機能の向上につながると説明しました。

さらに、ダンスを継続することで歩行速度が向上し、足腰を強く保つ効果があるというエビデンスにも触れ、「歩く速度が上がるというのは健康寿命に直結します」と強調しました。年齢に関する不安に対しては、過去に101歳の女性や「ゴールドエイジ」と呼ばれる80代・90代の方々が一緒に「Choo Choo TRAIN」を踊った事例を紹介し、「背筋もピシッとしていてすごく若々しかった」と振り返りました。また、仲間と一緒に踊り、誰かに見てもらうことが心の健康や若返りにつながると語り、幅広い世代へ運動の習慣化を促しました。

■「沈黙の臓器」肝臓の特性と、早期発見に向けた主体的な行動の喚起

MAKIDAI氏は、肝臓が「沈黙の臓器」と呼ばれていることに言及し、「痛いとか辛いと発しない臓器のため、状況が悪化していっても自分で気づけない」と、肝疾患特有の潜在的なリスクを指摘しました。病状の進行を防ぐためには、「待っているだけでは状態が分からないので、検査を受けられる環境がある今、1回受けておくと安心につながる」と述べ、無症状のうちに自発的に検査を受けることの重要性を訴えました。

また、近年問題視されている生活習慣に起因する肝臓への負担についても触れ、「お父さんちょっと飲みすぎだから肝臓大丈夫？」「お母さんちょっと食べすぎだから大丈夫？」など、家族間で声を掛け合うことの有効性を提示しました。

糖質の摂りすぎなども肝臓の負担になる旨を啓発し、一人で取り組むよりも家族でサポートし合うことが強い力になると、家庭内での健康管理を推奨しました。

■日々の小さな積み重ねが未来を創る「健康貯金」の提唱

イベントの総括として、MAKIDAI氏は日常における「健康貯金」という概念を提唱しました。

「今日、一緒に踊ったことが健康維持に向けた『健康の種』を植えたと思ってほしい」と語りかけ、その種を大きく育てるためには毎日の積み重ねが大事だと強調しました。

具体的な取り組みとして、「迷ったらエレベーターではなく階段にする」「1日1曲、ラジオ体操のようなゆっくりな曲でストレッチをする」といった、生活習慣の中に無理なく組み込める行動を提案しました。

最後に、「自分の体を自分で守るという意識を持つことが、家族を守ることにもつながる」と参加者に力強くメッセージを送り、参加者全員がプロジェクトの啓発チラシを掲げての記念撮影をもって、盛況のうちにイベントは終了いたしました。

「知って、肝炎プロジェクト」は2012年より、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性をわかりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎に対する正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目的として活動しています。また「健康一番プロジェクト」は、年齢を重ねても病気にならず、「心身ともに元気に生きる」ための健康づくりを推進するとともに、健康への関心をきっかけに肝炎対策の広報を効果的に行うことを目的とした、「知って、肝炎プロジェクト」の一環として実施されているプロジェクトです。

■開催概要

催事名 ：Mランド未来応援プロジェクト × 知って、肝炎プロジェクト／健康一番プロジェクト

日時 ：2026年6月6日（土）

開催場所 ：島根県芸術文化センター「グラントワ」内 スタジオ1（〒698-0022 島根県益田市有明町5-15）

出席者 ：「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーターEXILE MAKIDAI氏

※備考：記事作成の一部に生成AIを使用しています。