PFAS・マイクロプラの不安に、新しい答えを。完全日本製のポット型浄水器「ウルオクール」、6月19日より販売開始

株式会社イーテック

蛇口の水に、見えない不安。いま家庭の水まわりで、PFAS（有機フッ素化合物）やマイクロプラスチック、農薬といった微量物質への関心が急速に高まっています。株式会社イーテック（本社：東京都杉並区、代表取締役：小野志郎）は、これらの物質に対応しながら、毎日の給水のわずらわしさまで解決した新型ポット型浄水器『ウルオクール（ULeAU COOL）』の販売を開始します。2026年6月19日（金）より開始する公式ショップ(https://uleaushop.jp/)での先行販売を皮切りに、6月25日（金）からAmazonにて、7月初旬から楽天市場での販売も開始します。

ウルオクール詳細はこちら :https://uleau.jp/cool/

『ウルオクール』は、水道水を注ぐだけで湧き水のような美味しい浄水を作れる当社のロングセラー商品『ウルオ』の次世代モデルです。

発売以来、1万件を超える顧客レビューが寄せられた『ウルオ』シリーズ。その愛用者の方々からいただいたリアルな声を徹底的に分析し、お客様が抱く水への不安や、日々の使い勝手における課題を解消するために開発しました。

本製品は、日本の職人の目と技術で守り抜かれた「完全日本製（Made in Japan）」 の確かな安全性と、毎日の生活に寄り添う快適な操作性を追求。

従来モデルの良さはそのままに、現代のライフスタイルに合わせて機能性とデザイン性を大幅にアップデートしています。

本体からカートリッジにいたるまで、イーテック独自のこだわりが詰まった『ウルオクール』の主な特長は以下の3点です。

■『ウルオクール』3つの特長

1. PFASや農薬をしっかり除去。安心の「完全日本製」

浄水器に一番に求められる高い除去性能は、第三者機関での検査にてその性能をしっかりと確認済みです。

具体的には、残留塩素や水道水に溶け込んだ鉛の除去に加え、世界で規制が進む PFAS（PFOS・PFOA）や、農薬など、気になる物質を除去します。また、微粒子活性炭によりPM2.5も80％以上除去。濁り（水の汚れ）の ろ過性能もトップクラスです。

昨今問題となっている除草剤のグリホサートもCAT（農薬）の試験を参考に行った 結果、94％以上除去できることを確認しています。

本体もカートリッジもすべて国内の工場でつくる「完全日本製」。プラスチックに含まれることがあるBPA（ビスフェノールA）や、銀イオン抗菌剤、親水剤（界面活性剤）、酸化グラフェンは使っていません。カートリッジの中の不織布は接着剤を使わずに長繊維同士を点で熱融着する 方式で製造され、マイクロプラスチックが出ないことを検査で確認しています。

2. フタを外さず給水できる、特許出願中の新構造

従来品で寄せられていた「フタを開けるのが面倒」という声を解決しました。

フタの上のスクリューキャップを外すだけで、上からサッと水を注げます。 特許出願中の新構造で、勢いよく注いでもカートリッジに水が直接当たらないため、カートリッジ中の活性炭や天然鉱石が流れ出ずきれいにろ過できる品質を保ちます。 浄水と水道水が混ざるのを防ぐ「原水返し板」が取り外し式になったことですべてのパーツを丸洗いでき、お手入れも簡単になりました。

3. 「まるで、湧き水。」12種類のミネラルで水本来の味わいへ

不純物を取り除くだけでなく、水本来の美味しさを引き出します。自然の安全な天然鉱石を独自配合し、カルシウム・マグネシウム・ケイ素など 12種類のミネラルを極微量ながら溶出。サプリのように人工的に加えるのではなく、 自然の湧き水と同じように、まろやかで奥深い味わいを再現しました。

配合する天然鉱石は放射能検査・アスベスト試験など各種試験で安全性を確認しています。

ウルオクール詳細はこちら :https://uleau.jp/cool/

■ 開発の背景

従来のポット型浄水器「ウルオ」は、高い浄水能力と天然ミネラルによる「まるで、湧き水。」のような美味しさで、多くの方に愛用されてきました。

それでも開発チームのもとには、「フタを外して水を注ぐのが地味に面倒」「力が弱いとカートリッジの交換が少し硬い」といった声が届いていました。性能には自信があったからこそこうした日々の小さな不便を見過ごせない、そんな思いから『ウルオクール』の開発は始まりました。

最も頭を悩ませたのは、相反する二つの要望をどう両立させるかでした。「水を手早く簡単に注ぐ」という使いやすさと、「じっくりろ過して美味しさを引き出す」という品質へのこだわり。ふつうのポット型浄水器で上から勢いよく水を注ぐと、その勢いでカートリッジ内の活性炭や天然鉱石が流れ出てしまい、味と安全性が損なわれてしまいます。手軽さを取れば品質が落ち、品質を守れば手間が残る。

この板挟みを越えるために試行錯誤の末たどり着いたのが、注いだ水がカートリッジに直接当たらない特許出願中の新構造でした。丁寧にろ過する性能はそのままに、手軽な給水を両立させています。

これらの工夫の一つひとつを、開発チームは「お客様に安心して長く使ってほしい」という思いで磨き上げてきました。企業側の論理ではなく、使う人の毎日の声から生まれた『ウルオクール』。最大の特徴である天然鉱石にもさらに磨きをかけ、確かな美味しさと安心を、自信を持ってお届けします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hRPn-rXYePM ]

■ 製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86585/table/7_1_6c079134963080eae78d3230d91c0da3.jpg?v=202606191052 ]





■ 関連リンク

ウルオクール 公式サイト：https://uleaucool.jp

ウルオ 公式ショップ：https://uleaushop.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/uleau_mutenka/

■ 株式会社イーテックについて

株式会社イーテックは、2002年に創業した浄水器開発メーカーです 。フィルター製造において40年以上の実績と知見を持つ代表の経験や科学的データに基づき、「本当に健康によい水とは何か」を追求し続けています。

現代の水道水が抱える残留塩素や肌トラブルへの不安を解消すべく、当社が目指すのは、日々の暮らしの水道水を大自然の「山の湧き水のごとき本来の姿」に戻すことです 。

社名であるイーテック（Etec）には、「Ecology（環境・自然）」「Economy（安心の価格）」「Excellence（誠実・卓越）」の3つの「E」と、それを実現する技術力「tec」への想いが込められています。

1万件を超えるお客様の声に実直に向き合い、「カテゴリー性能No.1」を追求した製品をお届けすることで、誰もが水の不安から解放され、毎日を健やかに潤せる社会の実現を目指します。

■ 会社概要

会社名 ：株式会社イーテック

所在地 ：東京都杉並区上高井戸1-8-17 ブライトコアビル本館2F

代表者 ：代表取締役 小野 志郎

設立年月日：2002年8月8日

事業内容 ：家庭用、業務用浄水器の開発・製造・販売・保守管理

URL ：https://etec.jp/

公式オンラインショップ：ウルオショップ https://uleaushop.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/uleau_mutenka/