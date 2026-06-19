【最新予測】PTFEディスパージョン微粉末市場規模、2026年に269百万米ドルへ｜年平均成長率2.8%で推移予測

【最新予測】PTFEディスパージョン微粉末市場規模、2026年に269百万米ドルへ｜年平均成長率2.8%で推移予測