Chatlock、父の日に寄せる特別メッセージを公開。家族を想う気持ちとともに変化する「鍵」のあり方を提案

チャットロック株式会社

父の日に合わせ、家族の安心と便利な暮らしを支えるスマートロックブランドとしての想いを発信

スマートロックブランド「Chatlock（チャットロック）」を展開するチャットロック株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：大木和紀）は、父の日を迎えるにあたり、家族を守り続ける父親への感謝と、時代とともに変化する鍵のあり方についてのブランドメッセージを公開いたします。

最初に鍵を渡してくれたのは父親だった

Chatlock、Amazon・楽天市場にて父の日限定15％OFFキャンペーンを実施楽天市場活動会場を見る :https://www.rakuten.co.jp/chatlock/Amazon活動会場を見る :https://www.amazon.co.jp/chatlock-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-%E5%BE%8C%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/dp/B0F1Z4MJ9B

子どもの頃、初めて家の鍵を持たせてもらった日のことを覚えているでしょうか。

「なくさないようにな。」

「帰ったらちゃんと鍵を閉めるんだぞ。」

そんな言葉とともに鍵を手渡された記憶を持つ方も多いかもしれません。

家の鍵は、ただ玄関を開けるための道具ではありません。

安心して帰れる場所があること。

いつでも家族が待っていてくれること。

そして、大切な人を守りたいという想いの象徴でもあります。

子どもの頃は守られる側だった私たちも、やがて家族を支える立場になりました。

子どもが鍵を忘れていないか。

高齢の親はちゃんと施錠できているか。

家族みんなが安心して家に帰れる環境になっているか。

父の日は、そんな家族とのつながりを改めて考える機会でもあります。

時代が変われば、スマートロックという選択肢も生まれる

かつて鍵は、一人ひとりが持ち歩くものでした。

しかし、共働き世帯の増加やライフスタイルの変化に伴い、家族の鍵管理を取り巻く環境も少しずつ変わっています。

「子どもの鍵の持ち忘れや紛失」

「家族間での鍵共有」

「玄関の鍵管理」

「オートロックによる閉め忘れ対策」

「高齢の親世帯の見守り。」

「民泊や賃貸住宅における鍵の受け渡し。」

鍵に関する悩みは、以前よりも多様になっています。

そのような中で注目されているのが、スマートロックという新しい選択肢です。

物理的な鍵だけに頼らず、暗証番号やスマートフォンなどを活用することで、より便利で柔軟な鍵管理が可能になります。

Chatlockが目指すのは「鍵を売ること」ではなく「安心を届けること」

Chatlockは、単にスマートロック製品を販売するブランドではありません。

私たちが目指しているのは、家族それぞれの暮らしに寄り添い、安心と便利を提供することです。

住宅はもちろん、民泊、店舗、オフィス、倉庫など、鍵が使われる場所にはそれぞれ異なる課題があります。

だからこそ私たちは、製品そのものではなく、その先にある暮らしの体験を大切にしています。

鍵を探す時間が減ること。

家族がスムーズに家へ入れること。

離れて暮らす家族を少しだけ安心して見守れること。

そうした日常の小さな安心の積み重ねこそが、私たちが届けたい価値です。

スマートロックは、安心な暮らしを支えるための道具

スマートロックは決して特別なものではありません。

玄関を出るとき。

子どもが帰宅するとき。

家族が旅行へ出かけるとき。

日々の暮らしの中で自然に使われる存在です。

そしてその先には、

「今日も無事に帰ってきた。」

「ちゃんと家に入れた。」

そんな当たり前の日常があります。

私たちは、スマートロックがそうした安心な暮らしを支える存在になれたなら、それ以上の喜びはありません。

父の日をきっかけに、家族の鍵管理を見直すキャンペーンを実施

父の日は、家族への感謝を伝える日であると同時に、これからの暮らしについて考えるきっかけでもあります。

Chatlockでは、より多くの方にスマートロックを体験いただくため、Amazonおよび楽天市場にて父の日キャンペーンを実施しております。

父の日キャンペーン概要

父の日に合わせて、ChatlockではAmazonおよび楽天市場にて期間限定キャンペーンを実施しております。

お父様への贈り物としてはもちろん、ご自身やご家族の鍵管理を見直すきっかけとしてもご活用いただけます。

■ キャンペーン期間

2026年6月25日（水）23:59まで

■ 対象ストア

Amazon Chatlock公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/chatlock/page/E734A909-AEDB-43E2-8FD2-E4173B66BF3E?lp_asin=B0F1Z4MJ9B&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto)

楽天市場 Chatlock公式ストア (https://www.rakuten.co.jp/chatlock/)

■ 特典内容

Chatlockスマートロックシリーズ全商品を対象に、期間限定で15％OFFクーポンをご利用いただけます。

楽天市場クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TUdYSS1OTFVVLVNWMk4tNEswWQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TUdYSS1OTFVVLVNWMk4tNEswWQ--&rt=)

Amazonクーポン獲得URL：https://www.amazon.co.jp/promotion/psp/A3BOGG8MBGPBXP?ref=clp_pc_cart_collapse

チャットロック株式会社について

チャットロック株式会社は、スマートロックおよび鍵管理関連製品の研究開発・企画・製造・販売を行う企業です。

チャットロック株式会社は、スマートロックおよび鍵管理関連製品の研究開発・企画・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、自社ブランド「Chatlock」を中心に、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊、宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたスマートロック製品・鍵管理ソリューションを展開しています。

住宅向けスマートロックに加え、施設管理や設備管理など、さまざまな鍵管理シーンに対応する製品・サービスの提供を進めています。

会社について :https://www.chatlock.co.jp/jp

【会社概要】

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートホームデバイス・セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP： https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube： https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/

X（Twitter）：https://x.com/chatlock2018

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